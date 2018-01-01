Свидетелем на свадьбе Озила стал президент Турции

У Месута Озила очень теплые взаимоотношения с президентом Турции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского Арсенала Месута Озила и турецкой модели Амине Гюльше.

Политик прибыл на торжественную церемонию со свой супругой и произнес напутственные слова. Кроме того, Эрдоган стал свидетелем молодоженов - он поставил подпись на документах, скрепляющих их брак.

Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ — afcstuff (@afcstuff) 7 июня 2019 г.

Отметим, что Озила и Эрдогана связывают дружеские отношения. В прошлом году игрок Арсенала подарил Эрдогану футболку клуба со своим автографом.

Напомним, из-за встречи с Эрдоганом в мае 2018-го года Озила раскритиковал Немецкий футбольный союз (DFB), а после чемпионата мира-2018 в России хавбек заявил, что покидает сборную Германии из-за расизма и притеснения за его общение с президентом Турции.

Министр юстиции Турции по этому поводу сказал, что “Озил забил самый красивый гол в ворота фашизма“, а вот президент мюнхенской Баварии раскритиковал поступок футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Месут Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей отдать деньги на благотворительность.