Свидетелем на свадьбе Озила стал президент Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского Арсенала Месута Озила и турецкой модели Амине Гюльше.

Политик прибыл на торжественную церемонию со свой супругой и произнес напутственные слова. Кроме того, Эрдоган стал свидетелем молодоженов - он поставил подпись на документах, скрепляющих их брак.

Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ