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ПСЖ сделал Де Лигту более выгодное предложение, чем Барселона

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Парижский клуб вдвое перебил предложение каталонцев.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

ПСЖ твердо намерен заполучить защитника Аякса Маттейса де Лигта.

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По информации Sport.es, парижане готовы предложить 19-летнему футболисту контракт на пять лет с годовым окладом в размере 15 миллионов евро в год. Предложение ПСЖ в два раза больше, чем Де Лигту предложила испанская Барселона, которая также рассчитывает подписать футболиста.

Отмечается, что ПСЖ заплатит Аяксу 80 миллионов евро за трансфер защитника, а еще 10 миллионов амстердамский клуб сможет получить в качестве бонусов. А вот "сине-гранатовые" готовы предложить Аяксу лишь 75 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На его счету 7 забитых мячей и 4 ассиста. Контракт футболиста с Аяксом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов вступить в борьбу за игрока Аякса Маттейса де Лигта.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Аякс, ПСЖ, Барселона, футбол, вне игры, трансфер
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