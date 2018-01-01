Компания Nike может разорвать сотрудничество с Неймаром из-за обвинений в изнасиловании

У Неймара могут быть проблемы со спонсорскими контрактами из-за скандала, в который он угодил.

Всемирно известная компания Nike может разорвать контракт с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром из-за обвинений в изнасиловании.

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“Мы обеспокоены обвинениями в адрес Неймара. Будет следить за развитием ситуации и тогда примем какое-либо решение“, - приводит слова представителя компании Reuters.

Кроме того, некоторые бразильские СМИ утверждают, что платежная система Mastercard уже свернула рекламную кампанию с участием Неймара, приуроченную к проведению Копа Америка.

Отметим, что от представителей Mastercard не было никаких подтверждений данной информации.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. В качестве оправдания Неймар опубликовал переписку с этой девушкой, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Отметим, что в Сеть слили видео, на котором пострадавшая бьет Неймара.