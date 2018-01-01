Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Компания Nike может разорвать сотрудничество с Неймаром из-за обвинений в изнасиловании

Комментариев: 0
У Неймара могут быть проблемы со спонсорскими контрактами из-за скандала, в который он угодил.
Неймар
Неймар
Getty Images

Всемирно известная компания Nike может разорвать контракт с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром из-за обвинений в изнасиловании.

Читай также: Неймар показал фанатам фото своей опухшей ноги

“Мы обеспокоены обвинениями в адрес Неймара. Будет следить за развитием ситуации и тогда примем какое-либо решение“, - приводит слова представителя компании Reuters.

Кроме того, некоторые бразильские СМИ утверждают, что платежная система Mastercard уже свернула рекламную кампанию с участием Неймара, приуроченную к проведению Копа Америка.

Отметим, что от представителей Mastercard не было никаких подтверждений данной информации.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. В качестве оправдания Неймар опубликовал переписку с этой девушкой, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Отметим, что в Сеть слили видео, на котором пострадавшая бьет Неймара.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, Сборная Бразилии по футболу, футбол, вне игры, контракт, скандал, обвинения, изнасилование, Nike
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь