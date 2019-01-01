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Неймар показал фанатам фото своей опухшей ноги

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Бразилец пропустит Кубок Америки из-за своей травмы.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар показал своим подписчикам в сети Instagram фото распухшего голеностопа.

"После шторма наступает затишье", - написал Неймар на снимке в Stories.

Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча со сборной Катара. Из-за повреждения футболист пропустит Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что звездного бразильца Неймара обвинили в изнасиловании. Модель, которая якобы стала жертвой футболиста, публично рассказала об инциденте на телевидении.

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Теги: Неймар, Сборная Бразилии по футболу, травма, футбол, фото
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