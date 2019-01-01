Неймар показал фанатам фото своей опухшей ноги

Бразилец пропустит Кубок Америки из-за своей травмы.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар показал своим подписчикам в сети Instagram фото распухшего голеностопа.

"После шторма наступает затишье", - написал Неймар на снимке в Stories.

Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча со сборной Катара. Из-за повреждения футболист пропустит Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что звездного бразильца Неймара обвинили в изнасиловании. Модель, которая якобы стала жертвой футболиста, публично рассказала об инциденте на телевидении.