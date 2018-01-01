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В Сеть слили видео, на котором Неймара бьет девушка, обвинившая его в изнасиловании

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Предположительно видео было снято на следующий день после якобы совершенного изнасилования.
Неймар
Неймар
Getty Images

В Сети появилось видео, на котором присутствуют форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, а также модель Нажила Триндади, которая обвинила его в изнасиловании.

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На видео девушка сперва ложится на футболиста, после чего дает ему пощечину. Происходит короткий диалог, и женщина несколько раз бьет своего собеседника рукой, говоря: "Я тебя сейчас побью. Знаешь, почему? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну".

Напомним, несколько дней назад девушка заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. Кроме того, Неймару также грозит срок за публикацию переписки с предполагаемой жертвой.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, а также выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

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Теги: Неймар, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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