В Сеть слили видео, на котором Неймара бьет девушка, обвинившая его в изнасиловании

Предположительно видео было снято на следующий день после якобы совершенного изнасилования.

В Сети появилось видео, на котором присутствуют форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, а также модель Нажила Триндади, которая обвинила его в изнасиловании.

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На видео девушка сперва ложится на футболиста, после чего дает ему пощечину. Происходит короткий диалог, и женщина несколько раз бьет своего собеседника рукой, говоря: "Я тебя сейчас побью. Знаешь, почему? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну".

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Напомним, несколько дней назад девушка заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. Кроме того, Неймару также грозит срок за публикацию переписки с предполагаемой жертвой.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, а также выступила на телевидении с рассказом об инциденте.