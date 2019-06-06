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Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, впервые публично рассказала об инциденте

Комментариев: 3
Пострадавшей оказалась модель Нажила Триндади.
Нажила Триндади
Нажила Триндади
кадр из видео

Бразильская модель Нажила Триндади впервые после того, как обвинила форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании, показалась общественности и рассказала детали инцидента.

По словам 26-летней девушки, их встреча 15-го мая в отеле в Париже была запланированной, однако в процессе футболист стал проявлять агрессивность и изнасиловал ее.

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“Мы общались с Неймаром в социальных сетях. Он очень желал меня и спросил, когда я к нему приду. Я сказала, что я не могу прийти из-за финансовых проблем и работы, на что он ответил, что решит все проблемы. Я очень хотела с ним встретится.

Когда я все же пришла, то он вел себя агрессивно, совсем не был похож на человека, с которым я общалась. Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал грубым, а еще у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, на этом все и закончится.

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Неймара это не остановило и он продолжил. Мне было больно, я сказала ему об этом, а в ответ он произнес: “Ну извини, красотка“. Он не останавливался и не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня и начал насиловать и бить.

Когда все закончилось, я была в шоке и только спустя время осознала, что произошло. Я хочу, чтобы он заплатил за этот поступок. Для меня это не вопрос денег. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла по более простому пути“, -  сказала Триндади в интервью бразильскому телеканалу SBT.

Ранее сообщалось, что звездному форварду Неймару грозит до 5 лет тюрьмы за публикацию фото девушки, обвинившей его в изнасиловании.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Сборная Бразилии по футболу, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 11:16
Оценка:  0
гость
Это не вопрос денег - это вопрос огромных денег
Ivanez    06.06.2019, 11:15
Оценка:  0
Ivanez
Баба не понимала для чего ее приглашают в отель? Жертв из себя строят, шлюхи меркантильные...
Sergeikiev83    06.06.2019, 10:43
Оценка:  0
Sergeikiev83
Если это для тебя вопрос не денег - тогда ты его изнасилуй )) и будете квиты)
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