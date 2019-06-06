Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, впервые публично рассказала об инциденте

Пострадавшей оказалась модель Нажила Триндади.

Бразильская модель Нажила Триндади впервые после того, как обвинила форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании, показалась общественности и рассказала детали инцидента.

По словам 26-летней девушки, их встреча 15-го мая в отеле в Париже была запланированной, однако в процессе футболист стал проявлять агрессивность и изнасиловал ее.

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“Мы общались с Неймаром в социальных сетях. Он очень желал меня и спросил, когда я к нему приду. Я сказала, что я не могу прийти из-за финансовых проблем и работы, на что он ответил, что решит все проблемы. Я очень хотела с ним встретится.

Когда я все же пришла, то он вел себя агрессивно, совсем не был похож на человека, с которым я общалась. Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал грубым, а еще у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, на этом все и закончится.

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Неймара это не остановило и он продолжил. Мне было больно, я сказала ему об этом, а в ответ он произнес: “Ну извини, красотка“. Он не останавливался и не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня и начал насиловать и бить.

Когда все закончилось, я была в шоке и только спустя время осознала, что произошло. Я хочу, чтобы он заплатил за этот поступок. Для меня это не вопрос денег. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла по более простому пути“, - сказала Триндади в интервью бразильскому телеканалу SBT.

Ранее сообщалось, что звездному форварду Неймару грозит до 5 лет тюрьмы за публикацию фото девушки, обвинившей его в изнасиловании.