Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Бразилец получил серьезное повреждение в товарищеском матче против Катара.

Звезда сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча против Катара (2:0) и покинул поле с помощью сотрудников команды уже на 21-й минуте поединка.

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Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, Неймару провели медицинское обследование, которое выявило у него серьезную травму - разрыв связок правого голеностопа.

Неймар получил травму во время матча Getty Images

Сроки восстановления футболиста не сообщаются, однако уже точно известно, что он пропустит предстоящий Кубок Америки, который пройдет с 15-го июня по 7-е июля.

Ранее сообщалось, что нападающего Неймара обвинили в изнасиловании, однако позже пострадавшая призналась, что секс был по обоюдному согласию.