Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Комментариев: 0
Бразилец получил серьезное повреждение в товарищеском матче против Катара.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звезда сборной Бразилии Неймар получил травму во время товарищеского матча против Катара (2:0) и покинул поле с помощью сотрудников команды уже на 21-й минуте поединка.

Читай также: Полиция конфисковала телефон Неймара и вручила ему повестку в суд

Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, Неймару провели медицинское обследование, которое выявило у него серьезную травму - разрыв связок правого голеностопа.

Неймар получил травму во время матча
Неймар получил травму во время матча
Getty Images

Сроки восстановления футболиста не сообщаются, однако уже точно известно, что он пропустит предстоящий Кубок Америки, который пройдет с 15-го июня по 7-е июля.

Ранее сообщалось, что нападающего Неймара обвинили в изнасиловании, однако позже пострадавшая призналась, что секс был по обоюдному согласию.

Поделись:
Теги: Неймар, Сборная Бразилии по футболу, травма, футбол, Кубок Америки, Копа Америка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь