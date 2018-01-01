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Дело по обвинению Роналду в изнасиловании не закрыто - источник

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Адвокаты Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Дело в отношении звездного нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не было закрыто. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Spiegel Рафаэль Бушманн.

Источник утверждает, что сейчас дело находится на рассмотрении в другом суде. Адвокаты американки Кэтрин Майорги не смогли доставить иск португальцу и подали заявление в федеральный суд.

Напомним, Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году.

В среду, 5 июня, СМИ сообщили, что дело в отношении Роналду было закрыто. Причина его прекращения не разглашалась.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Португалия, футбол
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