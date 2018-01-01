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Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА

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Джанни Инфантино будет находиться на посту главы ФИФА до 2023-го года.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Швейцарец Джанни Инфантино был переизбран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА).

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Как сообщает пресс-служба организации, функционер будет занимать эту должность до 2023-го года. Данное решение было принято на конгрессе ФИФА в Париже. Инфантино был избран главой организации “аккламацией“ - его кандидатуру поддержали с помощью аплодисментов.

Напомним, 49-летний швейцарец возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который покинул организацию из-за коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что ФИФА утвердила новый формат Клубного чемпионата мира.

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Теги: Джанни Инфантино, ФИФА, футбол, вне игры
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