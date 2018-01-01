Сразу три европейских клуба проявляют интерес к сыну легендарного защитника

Несмотря на вылет Генгама из Лиги 1, Маркус Тюрам привлек внимание нескольких клубов.

Нападающий французского Генгама Маркус Тюрам, являющийся сыном легендарного экс-защитника сборной Франции и туринского Ювентуса Лилиана Тюрама, привлек внимание нескольких известных клубов.

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По информации Top Mercato, в услугах 21-летнего форварда заинтересованы французские Лион и Марсель, а также дортмундская Боруссия. Отмечается, что Тюрам, скорее всего, покинет Генгам, ведь клуб занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Лиги 1.

В минувшем сезоне талантливый футболист сыграл в 38-х матчах за Генгам, в которых забил 13 голов и совершил 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия уже совершила три трансфера. Состав "шмелей пополнили полузащитник Юлиан Брандт, защитник Нико Шульц и хавбек Торган Азар.