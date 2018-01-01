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В США закрыли дело против Роналду по обвинению в изнасиловании

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Пострадавшая отозвала свои претензии к футболисту.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В Америке объявили закрытым судебный процесс по обвинению в изнасиловании форвардом сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

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Как сообщает Bloomberg, в мае в суд Лас-Вегаса поступил запрос со стороны истца о прекращении дела на добровольных началах. Подробности пока не разглашаются, а адвокаты сторон на данный момент комментариев не давали.

Напомним, американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году. Футболист заявил, что она хочет популярности за его счет.

Сообщалось, что девушка получила крупную сумму денег за молчание и подписала “соглашение о неразглашении“, однако адвокат португальца заявил, что эти документы были сфабрикованы.

После этих обвинений экс-девушка Роналду Жасмин Леннард пообещала помочь Майорге посадить Роналду в тюрьму, назвав футболиста чертовым психопатом.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры, обвинения, суд, изнасилование
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