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Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, призналась, что секс был по согласию

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Стало известно, что девушка была согласна на близость со звездным форвардом.
Неймар
Неймар
Getty Images

В Бразилии продолжается разбирательство по делу об изнасиловании, которое якобы совершил форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

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Девушка, имя которой по-прежнему не разглашается, призналась, что ее близость с футболистом была по обоюдному согласию. При этом пострадавшая утверждает, что в процессе Неймар стал применять силу, и именно за это он обязан понести гражданскую и уголовную ответственность.

Как сообщает Globo Esporte, после признания девушки с ней отказалась работать юридическая фирма Фернандес и Абреу, но она уже нашла новых адвокатов.

Ранее сообщалось, что Неймар получил повестку в суд по этому делу, а также у него конфисковали телефон.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Сборная Бразилии по футболу, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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