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Полиция конфисковала телефон Неймара и вручила ему повестку в суд

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Бразилец будет давать показания по делу об изнасиловании 7-го июня.
Неймар
Неймар
Getty Images

Бразильскому форварду ПСЖ Неймару вручили повестку в суд по делу об изнасиловании.

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По информации Globo Esporte, сотрудники полиции прибыли на базу сборной Бразилии, где сейчас находится футболист, и отдали ему повестку. Кроме того, у Неймара конфисковали мобильный телефон, с которого он опубликовал интимные фото девушки, обвинившей его в изнасиловании.

Отмечается, что нападающий будет давать показания в суде уже 7-го июня, после того, как сборная Бразилии проведет товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что отец Неймара заявил, что связь с девушкой была по обоюдному согласию.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Сборная Бразилии по футболу, футбол, вне игры, повестка, суд, обвинения, скандал
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