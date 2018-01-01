Полиция конфисковала телефон Неймара и вручила ему повестку в суд
Бразилец будет давать показания по делу об изнасиловании 7-го июня.
Бразильскому форварду ПСЖ Неймару вручили повестку в суд по делу об изнасиловании.
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По информации Globo Esporte, сотрудники полиции прибыли на базу сборной Бразилии, где сейчас находится футболист, и отдали ему повестку. Кроме того, у Неймара конфисковали мобильный телефон, с которого он опубликовал интимные фото девушки, обвинившей его в изнасиловании.
Отмечается, что нападающий будет давать показания в суде уже 7-го июня, после того, как сборная Бразилии проведет товарищеские матчи.
Ранее сообщалось, что отец Неймара заявил, что связь с девушкой была по обоюдному согласию.
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