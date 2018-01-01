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Моуринью назвал основных фаворитов на Золотой мяч

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В список португальца попали пять игроков, среди которых сразу три футболиста Ливерпуля.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказал свое мнение относительно претендентов на получение награды Золотой мяч-2019.

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"На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но думаю, что немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки.

Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а Ливерпуль, хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ", - цитирует Моуринью RT.

Напомним, в 2018-м году Золотой мяч получил полузащитник Реала Лука Модрич.

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Теги: Жозе Моуринью, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Садио Мане, Ливерпуль, Криштиану Роналду, Ювентус, Лионель Месси, Барселона, Золотой мяч, футбол, претенденты
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