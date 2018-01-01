Моуринью назвал основных фаворитов на Золотой мяч

В список португальца попали пять игроков, среди которых сразу три футболиста Ливерпуля.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказал свое мнение относительно претендентов на получение награды Золотой мяч-2019.

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"На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но думаю, что немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки.

Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а Ливерпуль, хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ", - цитирует Моуринью RT.

Напомним, в 2018-м году Золотой мяч получил полузащитник Реала Лука Модрич.