Ибрагимович забил роскошный гол ударом через себя, но не спас Гэлакси от поражения

Шведский форвард забил свой 11-й гол в текущем сезоне МЛС.

Златан Ибрагимович забил гол ударом через себя twitter.com/LAGalaxy

В матче МЛС Лос-Анджелес Гэлакси на своем поле потерпел поражение от аутсайдера лиги Нью-Инглэнд Революшн со счетом 1:2.

Единственный гол за хозяев поля забил шведский нападающий Златан Ибрагимович. 37-летний футболист отправил мяч в сетку великолепным ударом через себя.

Стоит отметить, что Ибрагимович в 12-ти играх текущего сезона забил уже 11 голов, а также совершил 3 ассиста. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая нападающему Лос-Анджелеса Карлосу Веле (16 мячей).

Ранее сообщалось, что Златана Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию, а также дисквалифицировали на две игры из-за стычки с вратарем.