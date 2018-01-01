Бешикташ нацелился на Коноплянку - СМИ

Евгений может сменить клубную прописку во время летнего межсезонья.

Руководство Бешикташа начало переговоры с Шальке относительно трансфера украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Об этом сообщает авторитетное турецкое издание Fanatik.

Источник утверждает, что представители турецкого клуба провели первый раунд переговоров с Коноплянкой. Также Бешикташ запросил у Шальке трансферную стоимость Евгения.

Боссы "гельзенкирхенцев" рассматривают возможность продажи украинца, поскольку в клубе недовольны его высокой заработной платой и неудовлетворительными результатами на поле.

В сезоне 2018/2019 Евгений Коноплянка провел в составе Шальке 21 матч. При этом отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Ранее Евгений похвастался одеждой бренда Ирины Морозюк.