Неймар да Силва заявил, что у его сына есть доказательства невиновности.

Отец футболиста Неймара - Неймар да Силва заявил, что его сын готов показать переписку с девушкой, которая обвиняет нападающего ПСЖ в изнасиловании.

Неймар-старший опроверг информацию об изнасиловании, утверджая, что связь была по обоюдному согласию сторон и отметил, что у него есть фотографии и показания свидетелей, доказывающих, что его сына шантажируют.

“Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Если мы не сможем быстро доказать правду, то проблемы будут только нарастать. Если нужно будет показать переписку сына с этой девушкой, то мы это сделаем“, - сказал Неймар-старший.

Представитель футболиста отметил, что они готовы отстаивать свою правоту в суде.