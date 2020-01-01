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Месси рассказал, чего хочет достичь перед завершением карьеры

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Лионель Месси хочет добиться вершин со сборной Аргентины.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о чем мечтает перед завершением карьеры.

По словам аргентинца, он хотел бы выиграть что-то с национальной сборной.

"Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Поэтому буду продолжать пытаться, спотыкаться и опять вставать, чтобы бороться за эту мечту", - цитирует Месси Marca.

Очередной шанс выиграть титул со сборной у Месси появится уже этим летом на Кубке Америки.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу
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