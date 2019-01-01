Реал - самый дорогой клуб мира, Манчестер Юнайтед замкнул тройку

Наибольший прирост продемонстрировал английский Эвертон.

Специалисты авторитетного делового издания Forbes оценили стоимость футбольных клубов.

Несмотря на провальный сезон, мадридский Реал остался самой дорогой командой мира.

По сравнению с прошлым годом, минимально в стоимости потеряли Барселона, Боруссия Дортмунд и Бавария. Милан - 5%, МЮ - 8%, а Вест Хэм опустился аж на 18%.

Наибольший прирост показали английские Эвертон (32%) и Тоттенхэм (31%).

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. Реал – 4,239 млрд долларов

2. Барселона – 4,021

3. Манчестер Юнайтед – 3,808

4. Бавария – 3,024

5. Манчестер Сити – 2,688

6. Челси – 2,576

7. Арсенал – 2,268

8. Ливерпуль – 2,183

9. Тоттенхэм – 1,624

10. Ювентус – 1,512

11. ПСЖ – 1,092

12. Атлетико – 953 млн

13. Боруссия Дортмунд – 896

14. Шальке – 683

15. Интер – 672

16. Рома – 622

17. Вест Хэм – 616

18. Милан – 583

19. Эвертон – 476

20. Ньюкасл – 381