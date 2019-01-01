Реал - самый дорогой клуб мира, Манчестер Юнайтед замкнул тройку
Специалисты авторитетного делового издания Forbes оценили стоимость футбольных клубов.
Несмотря на провальный сезон, мадридский Реал остался самой дорогой командой мира.
По сравнению с прошлым годом, минимально в стоимости потеряли Барселона, Боруссия Дортмунд и Бавария. Милан - 5%, МЮ - 8%, а Вест Хэм опустился аж на 18%.
Наибольший прирост показали английские Эвертон (32%) и Тоттенхэм (31%).
Топ-20 самых дорогих клубов мира:
1. Реал – 4,239 млрд долларов
2. Барселона – 4,021
3. Манчестер Юнайтед – 3,808
4. Бавария – 3,024
5. Манчестер Сити – 2,688
6. Челси – 2,576
7. Арсенал – 2,268
8. Ливерпуль – 2,183
9. Тоттенхэм – 1,624
10. Ювентус – 1,512
11. ПСЖ – 1,092
12. Атлетико – 953 млн
13. Боруссия Дортмунд – 896
14. Шальке – 683
15. Интер – 672
16. Рома – 622
17. Вест Хэм – 616
18. Милан – 583
19. Эвертон – 476
20. Ньюкасл – 381
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