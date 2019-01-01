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Реал - самый дорогой клуб мира, Манчестер Юнайтед замкнул тройку

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Наибольший прирост продемонстрировал английский Эвертон.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Специалисты авторитетного делового издания Forbes оценили стоимость футбольных клубов.

Несмотря на провальный сезон, мадридский Реал остался самой дорогой командой мира.

По сравнению с прошлым годом, минимально в стоимости потеряли Барселона, Боруссия Дортмунд и Бавария. Милан - 5%, МЮ - 8%, а Вест Хэм опустился аж на 18%.

Наибольший прирост показали английские Эвертон (32%) и Тоттенхэм (31%).

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. Реал – 4,239 млрд долларов
2. Барселона – 4,021
3. Манчестер Юнайтед – 3,808
4. Бавария – 3,024
5. Манчестер Сити – 2,688
6. Челси – 2,576
7. Арсенал – 2,268
8. Ливерпуль – 2,183
9. Тоттенхэм – 1,624
10. Ювентус – 1,512

11. ПСЖ – 1,092
12. Атлетико – 953 млн
13. Боруссия Дортмунд – 896
14. Шальке – 683
15. Интер – 672
16. Рома – 622
17. Вест Хэм – 616
18. Милан – 583
19. Эвертон – 476
20. Ньюкасл – 381

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Эвертон, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Милан, Вест Хэм
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Источник: www.forbes.com

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