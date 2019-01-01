Выбери команду года!

Football.ua совместно с ТМ Rexona Men подготовили проект, в рамках которого мы назовем лучших футболистов года.

Футбольный сезон близок к завершению. Пока футболисты готовятся к отпуску, Football.ua совместно с ТМ Rexona Men предлагают принять участие в проекте "Команда года" и выбрать лучших.

В рамках этого проекта мы предлагаем Вам из всех кандидатов собрать свою команду года!

По окончании проекта, после 30 июня, состоится розыгрыш множества призов (игровая консоль, оригинальные футболки топ-клубов, мячи).

Чтобы стать участником нашего розыгрыша, вам необходимо собрать свою команду лучших, оставить свои данные в соответствующей форме (имя, e-mail, телефон) и поделиться своей командой в Facebook.

После всех перечисленных действий пользователь автоматически становится участником нашего розыгрыша.