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Выбери команду года!

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Football.ua совместно с ТМ Rexona Men подготовили проект, в рамках которого мы назовем лучших футболистов года.
Выбери команду года!

Футбольный сезон близок к завершению. Пока футболисты готовятся к отпуску, Football.ua совместно с ТМ Rexona Men предлагают принять участие в проекте "Команда года" и выбрать лучших.

В рамках этого проекта мы предлагаем Вам из всех кандидатов собрать свою команду года!

По окончании проекта, после 30 июня, состоится розыгрыш множества призов (игровая консоль, оригинальные футболки топ-клубов, мячи).

Чтобы стать участником нашего розыгрыша, вам необходимо собрать свою команду лучших, оставить свои данные в соответствующей форме (имя, e-mail, телефон) и поделиться своей командой в Facebook.

После всех перечисленных действий пользователь автоматически становится участником нашего розыгрыша.

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Теги: футбол, конкурс
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