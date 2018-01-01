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Конте вошел в список самых высокооплачиваемых тренеров мира

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Итальянец стал пятым в этом рейтинге.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Итальянский специалист Антонио Конте, который стал новым наставником миланского Интера, вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. 

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Годовой оклад Конте в миланском клубе составит 11 миллионов евро, что позволило специалисту занять пятую позицию в этом рейтинге.

Отметим, что больше всех тренеров получают наставник Атлетико Диего Симеоне (23 млн евро), главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола (18 млн евро), коуч Барселоны Эрнесто Вальверде (12,5 млн) и французский наставник Реала Зинедин Зидан (12 млн евро).

Напомним, ранее фанаты Ювентуса потребовали убрать звезду Конте со стадиона клуба.

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Теги: Антонио Конте, Интер, ТОП-5, деньги, зарплата
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