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Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом из-за многомиллионного долга

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Испанский футболист может покинуть Реал.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос планирует покинуть команду из-за финансовых проблем, сообщает Golazo de Gol.

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Источник утверждает, что испанец задолжал банку Banco Santander 35 миллионов евро. Отмечается, что футболист купил за эти деньги участок земли на окраине Мадрида и планировал начать на нем постройку жилых домов, но городские власти не одобрили проект Рамоса.

Сейчас между сторонами идут переговоры о погашении долга.

Рамос не хочет отдавать приобретенную землю, поэтому он планирует рассчитаться с банком, подписав многомиллионное соглашение с одним из китайских клубов.

Ранее президент Реала Флорентино Перес ответил отказом на просьбу испанца продать его в Китай.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, Реал
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Источник: www.goltelevision.com

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