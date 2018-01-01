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Фанаты испортили машину девушки Кариуса из-за его плохой игры

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Неизвестные оставили послание немцу на автомобиле его возлюбленной.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Вратарь Ливерпуля, выступающий на правах аренды за Бешикташ, Лорис Кариус в очередной раз стал объектом критики со стороны болельщиков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, фанаты решили отправить послание голкиперу путем вандализма, написав на автомобиле его девушки слово “Лузер“, ссылаясь на плохие выступления Кариуса в турецком чемпионате.

Отметим, В сезоне-2018/2019 Кариус провел 30 матчей за Бешикташ, в 5 из которых оставил ворота в неприкосновенности. 

Напомним, ранее Кариус пожаловался в ФИФА на Бешикташ из-за задолженности по зарплате.

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Теги: Лорис Кариус, Бешикташ, Турция, Ливерпуль, Англия, футбол
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