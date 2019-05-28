Вратарь отправил Руни в нокаут прямо во время матча

Мэтт Тернер, играя на выходе, вырубил легендарного англичанина.

В рамках 15-го тура МЛС Нью-Инглэнд Революшн сыграл с лидером турнирной таблицы Ди Си Юнайтед (1:1), в котором выступает легендарный английский форвард Уэйн Руни.

На 56-й минуте встречи случился ужасный эпизод, который мог закончиться летальным исходом для экс-нападающего Манчестер Юнайтед.

Голкипер хозяев Мэтт Тернер неаккуратно сыграл на выходе и снес Руни с ног. Форвард пролежал на газоне несколько минут, однако смог продолжить поединок. За такую игру вратарь получил прямую красную карточку, оставив свою команду доигрывать матч вдесятером.

Напомним, недавно Руни сам стал участником грязного эпизода, в котором чуть не сломал ногу футболисту Лос Анджелеса.