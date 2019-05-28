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Вратарь отправил Руни в нокаут прямо во время матча

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Мэтт Тернер, играя на выходе, вырубил легендарного англичанина.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

В рамках 15-го тура МЛС Нью-Инглэнд Революшн сыграл с лидером турнирной таблицы Ди Си Юнайтед (1:1), в котором выступает легендарный английский форвард Уэйн Руни.

На 56-й минуте встречи случился ужасный эпизод, который мог закончиться летальным исходом для экс-нападающего Манчестер Юнайтед.

Голкипер хозяев Мэтт Тернер неаккуратно сыграл на выходе и снес Руни с ног. Форвард пролежал на газоне несколько минут, однако смог продолжить поединок. За такую игру вратарь получил прямую красную карточку, оставив свою команду доигрывать матч вдесятером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red card: ✅ YES or ❌ NO❓@mls

Публикация от 433 (@433)

Напомним, недавно Руни сам стал участником грязного эпизода, в котором чуть не сломал ногу футболисту Лос Анджелеса. 

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Теги: Уэйн Руни, МЛС, США, футбол, Ди Си Юнайтед
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rafa84    28.05.2019, 22:26
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