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Официально: Хави стал главным тренером клуба из Катара

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Легендарный испанец начал свою тренерскую деятельность.
Хави
Хави
Getty Images

Легенда каталонской Барселоны Хави, после завершения своей карьеры футболиста, начнет свою тренерскую деятельность и возглавит катарский Аль-Садд.

Сообщается, что соглашение испанца с титулованным клубом будет действовать до 2020 года. Годовой оклад Хави в Аль-Садде пока не известен.

В Аль-Садде, в качестве футболиста, Хави стал чемпионом Катара сезона-2018/19, а также в 2017 году завоевал Кубки наследного принца Катара, эмира Катара и шейха Яссима.

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Теги: Хави, Аль-Садд, футбол, Катар
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