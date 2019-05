Легенда каталонской Барселоны Хави, после завершения своей карьеры футболиста, начнет свою тренерскую деятельность и возглавит катарский Аль-Садд.

Сообщается, что соглашение испанца с титулованным клубом будет действовать до 2020 года. Годовой оклад Хави в Аль-Садде пока не известен.

OFFICIAL: The Maestro stays!



Our captain Xavi has extended his contract with #AlSadd and will remain with the club for another two years 📝2️⃣☑️😎 pic.twitter.com/g5pfM4tV3T