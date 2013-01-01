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Бывший тренер Шахтера возглавит греческий АЕК

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Португальский специалист подпишет контракт на два года.
Мигель Кардосо
Мигель Кардосо
ФК Шахтер Донецк

Бывший тренер донецкого Шахтера Мигель Кардосо станет наставником греческого АЕКа в ближайшие дни. Об этом сообщает O Jogo.

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По информации источника, греческий клуб заключит соглашение с португальским специалистом на два года. Нынешний наставник АЕКа Маноло Хименес покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, Мигель Кардосо работал главным тренером молодежной команды "горняков", а после отработал один сезон ассистентом Паулу Фонсеки.

Стоит отметить, что в АЕКе играет украинский защитник Дмитрий Чигринский.

Ранее сообщалось, что бразильский гранд интересуется защитником Шахтера.

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Теги: АЕК, Мигель Кардосо, футбол
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