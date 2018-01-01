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Отец Шахова: Цель Евгения - продолжить карьеру в Турции или Италии

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Украинец покинет ПАОК уже летом.
Евгений Шахов / twitter.com/paok_fc
Евгений Шахов / twitter.com/paok_fc

Отец украинского полузащитника Евгения Шахова рассказал, где бы хотел продолжить картеру его сын. Евгения Шахова старшего цитирует Gazzetta.gr.

"Мы рассмотрим все предложения которые нам поступят. Сейчас цель Евгения - продолжить карьеру в Турции или Италии.

На нас уже выходили представители израильского Маккаби Хайфа. Но мы не будем спешить", - заявил Щахов старший.

Ранее сообщалось, что Евгений Шахов отклонил предложение ПАОКа о продлении контракта и покинет команду в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Шахов провел за ПАОК 41 матч, забил 10 голов и отдал 1 голевой пас.

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Теги: Евгений Шахов, ПАОК, Греция
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