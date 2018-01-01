Отец Шахова: Цель Евгения - продолжить карьеру в Турции или Италии

Украинец покинет ПАОК уже летом.

Отец украинского полузащитника Евгения Шахова рассказал, где бы хотел продолжить картеру его сын. Евгения Шахова старшего цитирует Gazzetta.gr.

"Мы рассмотрим все предложения которые нам поступят. Сейчас цель Евгения - продолжить карьеру в Турции или Италии.

На нас уже выходили представители израильского Маккаби Хайфа. Но мы не будем спешить", - заявил Щахов старший.

Ранее сообщалось, что Евгений Шахов отклонил предложение ПАОКа о продлении контракта и покинет команду в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Шахов провел за ПАОК 41 матч, забил 10 голов и отдал 1 голевой пас.