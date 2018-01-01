Моуринью: Я не знаю, что делать дальше

Жозе готовит себя к новым вызовам.

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, почему до сих пор не вернулся к тренерской деятельности.

"Если честно, я не знаю, что делать дальше. Но в любом случае, у меня нет желания поддаваться эмоциям. Мне необходимо быть рациональным. Не стоит выбирать клуб только из-за сильного желания вновь приступить к работе. Нужно немного поразмыслить и выбрать правильный проект с высоким уровнем мотивации.

Сейчас много учусь и много работаю вместе со своей командой. Хочу, чтобы мы были в полной готовности. А пока что нужно анализировать и принять верное решение", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ожидается, что Моуринью летом вернется к тренерской работе. На днях он отказал Ювентусу.