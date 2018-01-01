В Нидерландах арбитр случайно забил гол в ворота одной из команд

Несмотря на протесты, судья зафиксировал взятие ворот.

В матче четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов случился курьезный момент - один из голов матча между матчами Харкемасе Бойз и Хоек забил главный арбитр.

Во время атаки игрок Хоека прострелил вдоль линии ворот, а мяч, срикошетив от защитника Харкемасе Бойз, отскочил в судью, а от него залетел в ворота. Арбитр без колебаний показал на центр поля.