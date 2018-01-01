В Нидерландах арбитр случайно забил гол в ворота одной из команд
Несмотря на протесты, судья зафиксировал взятие ворот.
В матче четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов случился курьезный момент - один из голов матча между матчами Харкемасе Бойз и Хоек забил главный арбитр.
Во время атаки игрок Хоека прострелил вдоль линии ворот, а мяч, срикошетив от защитника Харкемасе Бойз, отскочил в судью, а от него залетел в ворота. Арбитр без колебаний показал на центр поля.
Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb— Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 мая 2019 г.
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