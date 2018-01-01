Бразильский гранд интересуется защитником Шахтера

20-летний Додо может перейти в Сантос.

Услугами защитника донецкого Шахтера Додо интересуется бразильский Сантос, сообщает boainformacao.com.br.

“Сантос интересуется бразильцем Додо, права на которого принадлежит Шахтеру. Пока неизвестно, о каком типе сделки идет речь“, - утверждает источник.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 2 миллиона евро.

Напомним, Додо стал игроком Шахтера в декабре 2017 года, подписав пятилетний контракт.

Прошлый сезон защитник провел в португальской Витории Гимарайнш, сыграл за клуб в дести поединках, где забил один гол.