Бразильский гранд интересуется защитником Шахтера
20-летний Додо может перейти в Сантос.
Услугами защитника донецкого Шахтера Додо интересуется бразильский Сантос, сообщает boainformacao.com.br.
“Сантос интересуется бразильцем Додо, права на которого принадлежит Шахтеру. Пока неизвестно, о каком типе сделки идет речь“, - утверждает источник.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 2 миллиона евро.
Напомним, Додо стал игроком Шахтера в декабре 2017 года, подписав пятилетний контракт.
Прошлый сезон защитник провел в португальской Витории Гимарайнш, сыграл за клуб в дести поединках, где забил один гол.
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