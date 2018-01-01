Шахов отказался продлевать контракт с ПАОКом

Украинский футболист ожидал повышения оклада.

Полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов не захотел продлевать контракт с командой, сообщает Sport 24.

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Отмечается, что украинец встретился с руководством клуба, которое предложило ему зарплату в 500 тысяч евро. Футболист отклонил предложение, поскольку рассчитывал на повышение зарплаты до 700 тысяч евро.

Отметим, что Шахов вместе с греческим клубом выиграл чемпионат и Кубок Греции.

В минувшем сезоне Шахов провел за ПАОК 41 поединок, где забил десять голов и отдал одну результативную передачу.