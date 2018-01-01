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Роналду встретился со звездой Формулы-1, а его сын сел за руль гоночного болида

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Звездный португалец со своей семьей посетил Гран-при Монако.
Льюис Хэмилтон и Криштиану Роналду
Льюис Хэмилтон и Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард туринского Ювентуса и пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду со своей семьей посетил Гран-при Монако. Звездный португалец решил не терять момент и направился в боксы команды Формулы-1 Мерседес, где и встретился с пятикратным чемпионом гонок Льюисом Хэмилтоном.

Британский гонщик показал Роналду работу своей команды, а после посадил за руль гоночного болида сына Роналду – Криштиану-младшего. 

К слову, Хэмилтон в этот день выиграл первую и вторую практику Гран-при Монако, в очередной раз оставив позади команду Феррари.

 Ранее сообщалось, что Роналду похвастался новой индивидуальной наградой.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, Льюис Хэмилтон, Формула-1, Гран-при Монако, Мерседес
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