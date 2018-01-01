Роналду встретился со звездой Формулы-1, а его сын сел за руль гоночного болида

Звездный португалец со своей семьей посетил Гран-при Монако.

Форвард туринского Ювентуса и пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду со своей семьей посетил Гран-при Монако. Звездный португалец решил не терять момент и направился в боксы команды Формулы-1 Мерседес, где и встретился с пятикратным чемпионом гонок Льюисом Хэмилтоном.

Британский гонщик показал Роналду работу своей команды, а после посадил за руль гоночного болида сына Роналду – Криштиану-младшего.

К слову, Хэмилтон в этот день выиграл первую и вторую практику Гран-при Монако, в очередной раз оставив позади команду Феррари.

Ronaldo and Hamilton! 😎



The #MonacoGP - where the stars come out to play...



Cristiano Ronaldo paid a visit to Lewis Hamilton's Mercedes garage at the #MonacoGP, and his son got into his W10 car!



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Ранее сообщалось, что Роналду похвастался новой индивидуальной наградой.