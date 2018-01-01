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Малиновский может перейти в Спортинг

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Украинский полузащитник является трансферной целью сразу для нескольких клубов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский, который стал лучшим игроком сезона своей команды, попал в список интересов португальского Спортинга. Об этом сообщает O Jogo.

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По информации источника, “львы“ ведут переговоры с украинцем уже около недели, однако Генк запрашивает за своего игрока слишком большую сумму выкупа, которая может превысить 10 миллионов евро. 

Об интересе Спортинга высказался агент Малиновского Сергей Серебренников.

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“Он открыт для предложений с любой стороны. Португалия не является исключением, хотя мне кажется, что в этой стране есть только три клуба, способных его подписать. У нас несколько предложений по Руслану.

На следующей неделе мы спокойно их изучим, потому что игрок был сосредоточен на том, чтобы взять с Генком чемпионский титул в Бельгии. Нас интересует выбор хорошего проекта для Руслана“, – сказал Серебренников.

Ранее сообщалось, Малиновский может покинуть Генк этим летом. Стало известно, что в услугах украинца заинтересован Наполи.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, Спортинг, Бельгия, Португалия, футбол, трансферы
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