Малиновский может перейти в Спортинг
Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский, который стал лучшим игроком сезона своей команды, попал в список интересов португальского Спортинга. Об этом сообщает O Jogo.
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По информации источника, “львы“ ведут переговоры с украинцем уже около недели, однако Генк запрашивает за своего игрока слишком большую сумму выкупа, которая может превысить 10 миллионов евро.
Об интересе Спортинга высказался агент Малиновского Сергей Серебренников.
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“Он открыт для предложений с любой стороны. Португалия не является исключением, хотя мне кажется, что в этой стране есть только три клуба, способных его подписать. У нас несколько предложений по Руслану.
На следующей неделе мы спокойно их изучим, потому что игрок был сосредоточен на том, чтобы взять с Генком чемпионский титул в Бельгии. Нас интересует выбор хорошего проекта для Руслана“, – сказал Серебренников.
Ранее сообщалось, Малиновский может покинуть Генк этим летом. Стало известно, что в услугах украинца заинтересован Наполи.
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