Марадона опроверг информацию о своем аресте
Легендарный аргентинец заявил, что его никто не задерживал в аэропорту.
Главный тренер мексиканского Дорадос Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина).
“Меня никто не останавливал и не задерживал. И тем более никто никто не сажал в тюрьму.
Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и ушел“, - приводит слова Марадоны Ciudad Magazine.
Напомним, сообщалось, что Марадону задержали в аэропорту из-за иска его бывшей девушки.
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