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Марадона опроверг информацию о своем аресте

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Легендарный аргентинец заявил, что его никто не задерживал в аэропорту.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер мексиканского Дорадос Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина).

“Меня никто не останавливал и не задерживал. И тем более никто никто не сажал в тюрьму.

Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и ушел“, - приводит слова Марадоны Ciudad Magazine.

Напомним, сообщалось, что Марадону задержали в аэропорту из-за иска его бывшей девушки.

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Теги: футбол, Диего Марадона, вне игры
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Источник: www.ciudad.com.ar

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