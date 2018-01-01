Марадона опроверг информацию о своем аресте

Легендарный аргентинец заявил, что его никто не задерживал в аэропорту.

Главный тренер мексиканского Дорадос Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина).

“Меня никто не останавливал и не задерживал. И тем более никто никто не сажал в тюрьму.

Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и ушел“, - приводит слова Марадоны Ciudad Magazine.

Напомним, сообщалось, что Марадону задержали в аэропорту из-за иска его бывшей девушки.