Малиновский может покинуть Генк летом

Агент украинца признался, что он работает над трансфером игрока.

Агент полузащитника Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников поделился мыслями о будущем своего клиента.

“Руслан провел прекрасное время в Генке, но сейчас он в том возрасте, в котором готов сделать шаг вперед.

Мы работаем над его трансфером и надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход“, - рассказал Серебренников в интервью бельгийской газете Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что Руслан стал лучшим игроком сезона в Генке.