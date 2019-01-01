Малиновский может покинуть Генк летом
Агент украинца признался, что он работает над трансфером игрока.
Агент полузащитника Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников поделился мыслями о будущем своего клиента.
“Руслан провел прекрасное время в Генке, но сейчас он в том возрасте, в котором готов сделать шаг вперед.
Мы работаем над его трансфером и надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход“, - рассказал Серебренников в интервью бельгийской газете Nieuwsblad.
Ранее сообщалось, что Руслан стал лучшим игроком сезона в Генке.
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