Хави провел свой последний матч в карьере в качестве футболиста
Экс-полузащитник Барселоны и сборной Испании Хави Эрнандес провел свой последний матч в карьере.
В поединке азиатской Лиги чемпионов с иранским Персеполисом испанец сыграл за катарский Аль-Садд. Матч завершился победой иранского клуба - 2:0.
نادي #بيرسبوليس الإيراني يكرم الأسطورة #تشافي هيرنانديز قائد الزعيم في مباراته الأخيرة كلاعب ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من #دوري_أبطال_آسيا#بيرسبوليس_السد@theAFCCL_ar @qatarairwaysar @PersepolisFC pic.twitter.com/OZzeizMNih— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 20 мая 2019 г.
Напомним, Хави является воспитанником Барселоны. За каталонцев Хави провел 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе команды 39-летний футболист восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и шесть раз - Суперкубок Испании, четыре раза был победителем Лиги чемпионов.
В Аль-Садде испанский футболист стал чемпионом Катара сезона-2018/19, а также в 2017 году завоевал Кубки наследного принца Катара, эмира Катара и шейха Яссима.
В составе сборной Испании игрок два раза был чемпионом Европы и становился чемпионом мира в 2010 году.
Ранее сообщалось, что Хави возглавит Аль-Садд по окончании карьеры футболиста.
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