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Хави провел свой последний матч в карьере в качестве футболиста

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Последним клубом испанца стал катарский Аль-Садд.
Хави
Хави
AFP

Экс-полузащитник Барселоны и сборной Испании Хави Эрнандес провел свой последний матч в карьере.

В поединке азиатской Лиги чемпионов с иранским Персеполисом испанец сыграл за катарский Аль-Садд. Матч завершился победой иранского клуба - 2:0. 

Напомним, Хави является воспитанником Барселоны. За каталонцев Хави провел 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе команды 39-летний футболист восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и шесть раз - Суперкубок Испании, четыре раза был победителем Лиги чемпионов.

В Аль-Садде испанский футболист стал чемпионом Катара сезона-2018/19, а также в 2017 году завоевал Кубки наследного принца Катара, эмира Катара и шейха Яссима.

В составе сборной Испании игрок два раза был чемпионом Европы и становился чемпионом мира в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Хави возглавит Аль-Садд по окончании карьеры футболиста.

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Теги: футбол, Хави, Аль-Садд
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