Болельщики отметили игру украинского футболиста.

Полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком Генка в сезоне 2018/19 по мнению болельщиков клуба, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Украинец победил в традиционном голосовании и получил приз - золотую бутсу. Серебряную и бронзовую награды получили Мбвана Саматта и Себастьян Деваесть.

В минувшем сезоне Малиновский сыграл 51 матч в футболке “сине-белых“, где забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе Генка.