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Малиновский cтал лучшим игроком сезона в Генке

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Болельщики отметили игру украинского футболиста.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком Генка в сезоне 2018/19 по мнению болельщиков клуба, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Украинец победил в традиционном голосовании и получил приз - золотую бутсу. Серебряную и бронзовую награды получили Мбвана Саматта и Себастьян Деваесть.

В минувшем сезоне Малиновский сыграл 51 матч в футболке “сине-белых“, где забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе Генка.

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Теги: футбол, Генк, Руслан Малиновский
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Источник: www.krcgenk.be

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