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Принц возвращается: Компани вернется в Андерлехт

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Венсан Компани перейдет в Андерлехт в качестве игрока-менеджера.
Венсан Компани
Венсан Компани
Getty Images

Андерлехт объявил о возвращении Венсана Компани. Игрок заключил с бельгийской командой 3-летний контракт, по условиям которого он будет выполнять роль игрока-менеджера.

Клуб представил Компани оригинальным видео, назвав его "Принц возвращается", сопроводив нестандартным текстом.

"У каждой саги есть темные страницы. Когда замок находится в осаде, ему нужен настоящий воин с храбрым сердцем и фиолетовой кровью, который поведет за собой людей. И вот он возвращается домой. Добро пожаловать, Венсан", – говорится в ролике.

Ранее Компани объявил об уходе из Манчестер Сити. 

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Теги: Манчестер Сити, Адерлехт, Венсан Компани
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