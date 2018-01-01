Принц возвращается: Компани вернется в Андерлехт

Венсан Компани перейдет в Андерлехт в качестве игрока-менеджера.

Андерлехт объявил о возвращении Венсана Компани. Игрок заключил с бельгийской командой 3-летний контракт, по условиям которого он будет выполнять роль игрока-менеджера.

Клуб представил Компани оригинальным видео, назвав его "Принц возвращается", сопроводив нестандартным текстом.

"У каждой саги есть темные страницы. Когда замок находится в осаде, ему нужен настоящий воин с храбрым сердцем и фиолетовой кровью, который поведет за собой людей. И вот он возвращается домой. Добро пожаловать, Венсан", – говорится в ролике.

Open brief Vincent Kompany: "De volgende 3 seizoenen word ik speler-manager bij #RSCA"



Lettre ouverte de Vincent Kompany: "Je prendrai le rôle de joueur-manager du RSCA pour 3 saisons" #Theprinceisback #COYM https://t.co/2EhGCGTAbu — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 19 мая 2019 г.

Ранее Компани объявил об уходе из Манчестер Сити.