Новый клуб Петряка сменит название со следующего сезона

Руководство клуба приняло решение в очередной раз сменить название и эмблему клуба.

Вице-чемпион Венгрии МОЛ Види в следующем сезоне сменит свое название.

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“Наше руководство согласилось с тем, что если изменить название, то это может укрепить отношения между городом и клубом. Поэтому с сезона 2019-2020 клубные команды будут называться МОЛ Фехервар, а наша эмблема изменится соответственно с 1 июля 2019 года“, - сообщает официальный сайт МОЛ Види.

C 1995 по 2009 год клуб уже носил название Фехервар.

Напомним, ранее стало известно, что украинский полузащитник Иван Петряк стал игроком МОЛ Види.