Украинец продолжит карьеру в венгерском клубе.

Полузащитник Иван Петряк перешел в МОЛ Види из донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

“Иван Петряк продолжит свою карьеру в нашем клубе с начала сезона 2019/2020. Мы наконец-то купили игровые права на футболиста сборной Украины.

Украинец станет членом нашего клуба с 1 июля“, - сказано в сообщении.

Ранее Петряк играл за другой венгерский клуб - Ференцварош. Под руководством Сергея Реброва Иван стал чемпионом Венгрии сезона 2018/19.