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Официально: Петряк перешел в МОЛ Види

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Украинец продолжит карьеру в венгерском клубе.
Иван Петряк
Иван Петряк
www.csakfoci.hu

Полузащитник Иван Петряк перешел в МОЛ Види из донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

“Иван Петряк продолжит свою карьеру в нашем клубе с начала сезона 2019/2020. Мы наконец-то купили игровые права на футболиста сборной Украины.

Украинец станет членом нашего клуба с 1 июля“, - сказано в сообщении.

Ранее Петряк играл за другой венгерский клуб - Ференцварош. Под руководством Сергея Реброва Иван стал чемпионом Венгрии сезона 2018/19. 

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Теги: футбол, Иван Петряк, Ференцварош, МОЛ Види
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Источник: www.molvidi.hu

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