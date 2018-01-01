Малиновский: Восемь лет не выигрывали чемпионство, поэтому праздновали до трех утра

Украинец рассказал о том, как отмечал выигрыш первенства Бельгии с Генком.

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский прокомментировал чемпионство своей команды, а также рассказал, как он с одноклубниками отпраздновал это событие. Об этом легионер сообщил в интервью каналу Футбол 1.

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"Вчера для клуба и для города это было событие. Восемь лет не выигрывали чемпионство. Конечно, праздновали до трех часов утра на площади, много людей было. Сегодня будет продолжение, сегодня будет автобус, большой праздник для всех болельщиков.

Еще два дня будет продолжаться - тяжело представить все это. Одно дело, когда с Шахтером 5 или 10 раз выиграл чемпионство, а тут клуб в четвертый раз выиграл чемпионство и это большой праздник", - заявил украинец.

Ранее сообщалось, что Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Сербией и Люксембургом, в который попал Малиновский.