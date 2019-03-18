Безус: Иногда было очень трудно, даже начал поститься

Украинский полузащитник Гента и сборной Украины о своей карьере в Бельгии.

Роман Безус, успешно выступающий в чемпионате Бельгии за Гент, получил вызов в национальную сборную Украины и намерен доказать, что вновь может приносить пользу команде. Об этой футболист рассказал в интервью телеканалу Футбол 1.

“Поначалу все выглядело как игра, все было очень хорошо. А потом началась жизнь. Семье пришлось уехать на пару месяцев, поскольку не удалось оформить кое-какие документы. Были поначалу большие проблемы с языком, но в общении с товарищами по команде мы быстро нашли общий язык, используя отдельные слова, жесты. А в быту я старался как можно больше разговаривать, не ходил молча с мыслями о том, что я чужак“.

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“Здесь никто не носится с легионерами. Это у нас они занимают привилегированное положение, их буквально тронуть нельзя. В Бельгии ты должен доказать, что достоин играть. Помню, в одном из матчей я трижды выходил разминаться, болельщики начинали скандировать мое имя, но тренер считал по-своему и выпускал других“.

“Иногда было очень трудно, даже начал поститься, чтобы получить помощь свыше. И порой это срабатывало: казалось, нет сил играть, но выдавал отличные матчи. Были предложения вернуться в Украину, но информация о том, как обстоят дела в клубах — там зарплату не платят, там воды на базе нет, там еще что-то, останавливала. Здесь такого нет“.

“У меня было все хорошо в Сент-Трюйдене, но предложение от Гента соответствовало всем моим желаниям: амбиции клуба, уровень игры, финансовая сторона, отличный город, где есть интернациональная школа для моего сына“.

“Когда у меня были проблемы в карьере, я поставил себе две цели: вернуться в сборную Украины и снова услышать гимн Лиги чемпионов. За два с половиной года, что я не играл за сборную, там мало осталось тех, кого я знал, очень много молодежи. Очень хочется поскорее окунуться в атмосферу сборной и, конечно, хотелось бы сыграть какие-то минуты. Я видел, как сейчас играет сборная, я понимаю этот футбол и смогу быть полезным“.

За свою футбольную карьеру 28-летний Безус выступал за Ворсклу, Динамо, Днепр, Сент-Трюйден и Гент. В составе национальной сборной Украины провел 19 матчей (4 гола).