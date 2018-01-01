АЗ - Аякс: ставки букмекеров на матч чемпионата Нидерландов

Интересный матч ожидает всех поклонников футбола в рамках 26-го тура Эредивизи.

В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов АЗ из Алкмара примет Аякс. Хозяевам поля важно одержать победу, чтобы попытаться подняться на третью строчку в турнирной таблице.

В то же время Аякс сейчас находится на подъеме после сенсационной победы над Реалом и выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов. В Эредивизи амстердамский клуб занимает 2-е место, проигрывая лидирующему ПСВ лишь 2 очка.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является клуб из Амстердама. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Аякса принимают с коэффициентом 1.57, в то время как успех АЗ оценивают в 4.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.80.

Их коллеги из bet365 также считают, что Аякс является фаворитом поединка. Их успех оценивают в 1.55, а на триумф АЗ, впрочем, как и на ничь, можно поставить с коэффициентом 4.75.

Эксперты из компании William Hill также не сомневаются в победе амстердамского клуба. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Аякса - 1.53, победа АЗ - 4.80, ничья - 4.75.

Матч АЗ - Аякс состоится в воскресенье, 17-го марта, в 15:30 по киевскому времени на стадионе АФАС в Алкмаре.