Фейеноорд - Виллем II: прогноз и ставки букмекеров на матч Эредивизи

В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов Фейеноорд примет Виллем II.

Роттердамский Фейеноорд на своем поле примет Виллем II в рамках 26-го тура Эредивизи. Хозяевам поля важно одержать победу, чтобы сохранить отрыв от АЗ и удержать третью строчку в турнирной таблице.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом встречи являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Фейеноорда принимают с коэффициентом 1.22, в то время как успех гостей оценивают в 14.0. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.10.

Их коллеги из bet365 также считают, что роттердамский клуб является фаворитом поединка. Их успех оценивают в 1.25, а на триумф Виллем II можно поставить с коэффициентом 10.0. Ничью здесь оценили в 6.50.

Эксперты из компании William Hill также не сомневаются в победе принимающего клуба. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Фейеноорда - 1.22, победа Виллем II - 12.0, ничья - 6.00.

Матч Фейеноорд - Виллем II состоится в субботу, 16-го марта, в 20:45 по киевскому времени на стадионе Фейеноорд в Роттердаме.