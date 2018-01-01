ФИФА утвердила новый формат Клубного чемпионата мира

С 2021 года турнир будет проходить раз в четыре года.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новый формат клубного чемпионата мира, об этом на пресс-конференции, посвященной заседанию совета ФИФА в Майами, сообщил президент организации Джанни Инфантино.

“Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно их них стоит выделить. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд“, - цитирует Инфантино ВВС.

Напомним, что теперь турнир будет проводиться летом раз в четыре года. Команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф выйдут победители групп. Половина участников будет представлять Европу. Ранее в турнире участвовали семь команд, и чемпионат проходил в декабре.

Ожидается, что Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года.