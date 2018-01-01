В США во время матча пострадали два человека из-за упавшего столба с прожекторами

Ужасный инцидент произошел во время матча школьных команд.

Во время футбольного матча на игрока упал столб fox16.com

В Арканзасе (США) произошел опасный инцидент во время футбольного матча школьных команд.

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Как сообщает Goal.com, в тот момент, когда один из футболистов собирался вбросить мяч из аута, на поле как раз в то место, где он находился, упал столб с прожекторами. Пострадали два человека - сам футболист и боковой арбитр, который стоял рядом.

Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD — Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.

Источник отмечает, что школьник отделался лишь порезами на ногах и голове, а вот судье повезло меньше - у него перелом ноги в двух местах.

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Одна из версий причины падения столба называют сильные порывы ветра.

Руководство школы, где произошел инцидент, на время расследования закрыло все спортивные объекты, находящиеся на территории.

Ранее сообщалось, что на голкипера Ливерпуля напали с ножом на расовой почве.