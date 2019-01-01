Кариус пожаловался в ФИФА на Бешикташ из-за задолженности по зарплате

Турецкий клуб задолжал футболисту чуть больше 1 миллиона евро.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который на правах аренды выступает в турецком Бешикташе, обратился с жалобой в ФИФА на свой нынешний клуб.

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Как сообщает The Telegraph, агент 25-летнего вратаря в прошлом месяце обратился в ФИФА и сообщил, что турецкий клуб не выплатил Кариусу зарплату за 4 месяца. Сумма задолженности составляет порядка 1 миллиона фунтов (около 1,16 миллиона евро).

"Подтверждаю, что мы получили жалобу на Бешикташ от Лориса Кариуса. Мы сейчас расследуем этот вопрос и не может давать комментариев по этому поводу", - приводит источник слова представителя ФИФА.

В Бешикташе данную ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш заявил, что Лорис Кариус стагнирует и клуб ничего не может с этим сделать.