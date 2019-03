"Так трогательно видеть их счастливыми": Озил сделал подарок детям из Кении

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил подарил несколько футбольных принадлежностей детям из Кении.

Несколько дней назад африканский журналист Эрик Нжиру выложил в соцсеть Twitter фотографию, где был изображен юный фанат лондонского Арсенала в футболке “канониров“, на которой фамилия Озила была написана маркером.

I saw this kid today grazing in the streets of Nairobi - a city without really grass for cows. He told me he loves @MesutOzil1088 so much(You can see his shirt). Maybe one day this can reach Ozil and get a real @Arsenal shirt. pic.twitter.com/ojDbf1Loil