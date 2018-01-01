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Роналду - самый популярный спортсмен мира по версии ESPN

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В рейтинге не нашлось места украинцам.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Второе место занял форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, а третье - нападающий Барселоны Лионель Месси.

Украинские спортсмены в рейтинг американского канала не попали.

Рейтинг самых популярных спортсменов мира:

1. Криштиану Роналду (Футбол, Португалия)
2. Леброн Джеймс (Баскетбол, США)
3. Лионель Месси (Футбол, Аргентина)
4. Неймар (Футбол, Бразилия)
5. Конор Макгрегор (ММА, Ирландия)
6. Роджер Федерер (Теннис, Швейцария)
7. Вират Кохли (Крикет, Индия)
8. Рафаэль Надаль (Теннис, Испания)
9. Стеф Карри (Баскетбол, США)
10. Тайгер Вудс (Гольф, США)
11. Кевин Дюрант (Баскетбол, США)
12. Поль Погба (Футбол, Франция)
...14. Киллиан Мбаппе (Футбол, Франция)
15. Хабиб Нурмагомедов (ММА, Россия)
16. Антуан Гризманн (Футбол, Франция)
17. Серена Уильямс (Теннис, США)
...20 Новак Джокович (Теннис, Сербия)
21. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания)
...23. Томас Мюллер (Футбол, Германия)
...28. Кей Нишикори (Теннис, Япония)
29. Хамес Родригес (Футбол, Колумбия)
30. Мохамед Салах (Футбол, Египет)
31. Том Брэди (Американский футбол, США)
32. Златан Ибрагимович (Футбол, Швеция)
...34. Деонтей Уайлдер (Бокс, США) 
...36. Луис Суарес (Футбол, Уругвай)
37. Мария Шарапова (Теннис, Россия)
38. Серхио Рамос (Футбол, Испания)
39. Тайсон Фьюри (Бокс, Великобритания)
40. Уэйн Руни (Футбол, Великобритания)
41. Ninja (Киберспорт, США)
...45. Рассел Уэстбрук (Баскетбол, США)
...47. Кайри Ирвинг (Баскетбол, США)
...49 Джеймс Харден (Баскетбол, США)
...60. Лука Модрич (Футбол, Хорватия)
...63. Энтони Джошуа (Бокс, Великобритания)
...68. Сауль Альварес (Бокс, Мексика)
...78. Геннадий Головкин (Бокс, Казахстан)
...85. Яннис Адетокумбо (Баскетбол, Греция)
...95. Джанлуиджи Буффон (Футбол, Италия)

Отметим, что для создания сравнительной системы ранжирования разработана формула, которая включает в себя такие факторы, как зарплаты спортсменов и их призовые, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях и поисковые запросы Google.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду
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Источник: ESPN

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