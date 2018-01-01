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Наставник Бешикташа - о Кариусе: Он стагнирует, что-то не так с его мотивацией на игру

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Шенол Гюнеш раскритиковал голкипера Лориуса Кариуса, которого Бешикташ арендовал у Ливерпуля.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш  после матча с Коньяспором (3:2) подверг критике голкипера Лориса Кариуса, которого турецкий клуб арендовал у английского Ливерпуля минувшим летом.

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“Кариус ошибся при пропущенных голах. Он стагнирует, что-то не так с его зарядом, его настроем, его мотивацией на игру. И это происходит с самого начала, с его прихода к нам. Он не чувствует себя частью команды. Что-то пошло не так, к тому же, ему не везет.

Он действительно талантливый вратарь, но у нас есть проблема - его игра не срабатывает. Признаюсь вам честно: если бы Толга был в моем распоряжении, играл бы он“, - приводит слова Гюнеша Liverpool Echo.

Отметим, что Кариус провел 21 матч в чемпионате Турции, и сумел сохранить ворота сухими только в четырех играх. В среднем он пропускает 1,33 гола за матч.

Напомним, в минувшем сезоне у Лориса Кариуса была череда серьезных ошибок, основные из которых он допустил в финале Лиги чемпионов против Реала, что стоило Ливерпулю победы. После этого “красные“ купили Алиссона, а Кариуса отдали в аренду в Бешикташ.

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Теги: Лорис Кариус, Шенол Гюнеш, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол, вне игры
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